Una donna di 34 anni ha partorito quattro gemelle monozigote, tutte nate nello stesso parto. La gravidanza, considerata rarissima, è avvenuta senza interventi di fecondazione assistita. La nascita è avvenuta in ospedale con monitoraggio medico continuo. La donna aveva già quattro figli e questa nascita rappresenta un evento eccezionale nel mondo medico. Il parto si è concluso con successo, senza complicazioni evidenti.

Una gravidanza rarissima e un parto destinato a entrare tra gli eventi più insoliti al mondo. Una donna australiana di 34 anni, Jenitar Sau, ha dato alla luce quattro gemelle monozigote concepite naturalmente, un caso estremamente raro che ha richiesto un monitoraggio medico costante e che ha rivoluzionato la vita di una famiglia già numerosa. Sau, insieme al marito Jortham NaAmoana, pensava di accogliere il quinto figlio. La prima ecografia, però, ha riservato una sorpresa inaspettata: i medici hanno scoperto che la gravidanza era composta da quattro bambine identiche, nate dalla divisione di un unico ovulo fecondato e condividevano la stessa placenta. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - Parto da record: una 34enne già madre di quattro figli dà alla luce quattro gemelle monozigote

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