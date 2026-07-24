Tra oggi e domani saranno comunicati gli orari ufficiali delle partite dopo le due lettere inviate. La partita tra Arezzo e Palermo del 22 agosto rappresenta il debutto casalingo degli amaranto in serie B, ma anche il primo evento ufficiale che coinvolge il mercato e le attività sul terreno di gioco. La sfida si svolgerà senza pubblico e si inserisce in un contesto di ripresa delle competizioni sportive.

Arezzo-Palermo del 22 agosto non è soltanto l’esordio casalingo degli amaranto in serie B. È la prima partita che si giocherà anche fuori dal campo. Da un lato il ritorno del grande calcio, dall’altro il mercato di viale Giotto. In mezzo, la sfida di far convivere due eventi che richiamano migliaia di persone nella stessa zona della città e che, se non adeguatamente coordinati, rischiano di creare criticità sul fronte della viabilità, dell’ordine pubblico e delle attività economiche. Nelle prossime ore la Lega di serie B dovrebbe ufficializzare gli orari delle prime giornate e proprio da quello dell’incontro con i rosanero si capirà se il lungo lavoro diplomatico avviato nei mesi scorsi da Comune, Prefettura, Questura e associazioni di categoria avrà prodotto i primi risultati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Partite e mercato, primo test. Tra oggi e domani gli orari dopo le due lettere ufficiali

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Amflow PR Carbon Pro: Test Trail a Zermatt - Parte 2 La Discesa che riempie gli occhi! | MTBT

Notizie e thread social correlati

Mondiali 2026, le partite di oggi: ecco Argentina e Francia. Per Deschamps c’è subito il test con il Senegal | Orari e dove vederle in tvOggi si svolgono le partite di apertura dei Mondiali 2026 con Argentina e Francia.

Mondiali 2026, le partite di oggi: l’Olanda trema contro la Svezia, per la Germania il test Costa D’Avorio | Orari e dove vederle in tvL'Olanda affronta la Svezia nel primo match del giorno ai Mondiali del 2026, con le due squadre che arrivano con stati d'animo diversi.

Temi più discussi: Partite e mercato, primo test. Tra oggi e domani gli orari dopo le due lettere ufficiali; Novara, arriva Miceli: il punto tra mercato e preparazione estiva; Rosa aggiornata Inter 2026-27: tutti i giocatori, ruoli e numeri di maglia; Bari, ufficiale l’acquisto di Lukas Grgic: contratto fino al 2028.

Partite e mercato, primo test. Tra oggi e domani gli orari dopo le due lettere ufficialiVarato il calendario arriva il momento decisivo per scoprire se le richieste di non sovrappore le gare interne con i banchi: la Lega di B renderà noto il programma di anticipi e posticipi. lanazione.it

Le partite dei Mondiali interrotte al 22? del primo e del secondo tempo: il motivo della pausa voluta dalla FIFAAbbiamo già trattato in un precedente articolo i cambiamenti introdotti nell’utilizzo del VAR che poi diventeranno operativi anche nell’ambito delle competizioni per club alla stregua del countdown ... calciomercato.it