Papilla

Da nonewsmagazine.com 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il locale è aperto tutti i giorni con orari continuati: dalle 12 alle 14:30 e dalle 19 alle 23:30. La settimana si ripete senza variazioni, con apertura in entrambi i periodi diurne e serali. La gestione è affidata a un direttore editoriale di una rivista online.

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