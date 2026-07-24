Papilla
Il locale è aperto tutti i giorni con orari continuati: dalle 12 alle 14:30 e dalle 19 alle 23:30. La settimana si ripete senza variazioni, con apertura in entrambi i periodi diurne e serali. La gestione è affidata a un direttore editoriale di una rivista online.
Lunedì: 12:00–14:30 19–23:30Martedì: 12:00–14:30 19–23:30Mercoledì: 12:00–14:30 19–23:30Giovedì: 12:00–14:30 19–23:30Venerdì: 12:00–14:30 19–23:30Sabato: 12:00–14:30 19–23:30Domenica: 12:00–14:30 19–23:30 Direttore editoriale di nonewsmagazine.com Il magazine dell’ozio e della serendipità.Direttore responsabile di No News La free press dell’ozio milanese. Viaggiatore iperattivo, tenta sempre di confondersi con la popolazione indigena. Amante della lettura, legge un po’ di tutto. Dai cupi autori russi, passando per i libertini francesi, attraverso i pessimisti tedeschi, per arrivare agli amori sofferti tra le campagne inglesi. Tra gli scrittori moderni tra i preferiti spiccano Roddy Doyle, Nick Hornby e Francesco Muzzopappa. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com