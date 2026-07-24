Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per venerdì 24 luglio! Ogni venerdì ci facciamo la stessa promessa: “La prossima settimana organizzerò meglio tutto.” Eppure la verità è che le settimane perfette non esistono. Ci saranno sempre una mail a cui non hai risposto, un progetto rimasto a metà, una chiamata rimandata o una lista di cose da fare che sembra non finire mai. Le stelle di oggi ti invitano a cambiare prospettiva: invece di concentrarti su quello che manca, guarda tutto quello che sei riuscito a fare. È molto più di quanto credi. Oroscopo di Paolo Fox, venerdì 24 luglio 2026, segno per segno. Questo venerdì ha un’energia di chiusura, ma anche di liberazione. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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© Metropolitanmagazine.it - Oroscopo di Paolo Fox per oggi, 24 luglio: nuovi bisogni per l’Acquario, Leone entusiasta

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Oroscopo Paolo Fox Oggi Giovedì 9 Luglio 2026: Novità Importanti sul Lavoro!

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