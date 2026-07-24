Organi collegiali a distanza modelli | regolamento d’Istituto delibere nota informativa ai docenti + documenti per DSGA e segreterie

Notizia in breve

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha inviato alle scuole una nota ufficiale riguardante le modalità di svolgimento a distanza di organi collegiali come il consiglio d’istituto e il collegio dei docenti. La comunicazione include linee guida per il regolamento d’istituto, delibere e una nota informativa rivolta ai docenti. Sono stati forniti anche documenti specifici per il personale amministrativo e le segreterie. La nota deriva dall’esito di un confronto con le organizzazioni sindacali.