Organi collegiali a distanza modelli | regolamento d’Istituto delibere nota informativa ai docenti + documenti per DSGA e segreterie
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha inviato alle scuole una nota ufficiale riguardante le modalità di svolgimento a distanza di organi collegiali come il consiglio d’istituto e il collegio dei docenti. La comunicazione include linee guida per il regolamento d’istituto, delibere e una nota informativa rivolta ai docenti. Sono stati forniti anche documenti specifici per il personale amministrativo e le segreterie. La nota deriva dall’esito di un confronto con le organizzazioni sindacali.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha inviato alle istituzioni scolastiche una nota con cui comunica gli esiti del confronto svolto con le organizzazioni sindacali sulle modalità di svolgimento a distanza delle attività collegiali aventi carattere deliberativo. La comunicazione richiama quanto previsto dall’articolo 44, comma 6, del CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021, che demanda alla. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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