Onu terremoto Cpi | destituito il procuratore Karim Khan cosa può succedere ora

La maggioranza degli Stati membri della Corte penale internazionale ha votato per revocare l’incarico al procuratore capo Karim Khan, accusato di cattiva condotta. La decisione è stata presa dopo una votazione, senza dettagli sui motivi specifici o sul processo. La revoca è stata approvata con il voto di molti paesi, senza indicazioni sui passaggi successivi. La situazione potrebbe portare a una sostituzione temporanea o definitiva del ruolo di leadership all’interno della Cpi.

La maggioranza degli Stati membri della Corte penale internazionale (Cpi) ha votato per revocare l'incarico al Procuratore capo Karim Khan, accusato di cattiva condotta. Stando a quanto riferito alla Reuters da fonti diplomatiche, 82 dei 125 membri della Corte hanno votato a scrutinio segreto per la destituzione del Procuratore, superando la soglia di maggioranza assoluta necessaria per la revoca dell'incarico. Altri 13 Stati hanno votato contro, mentre altri 15 si sono astenuti. (Segue) Sim 20260724T202307Z Khan ha sempre respinto le accuse di cattiva condotta sessuale, mosse contro il Procuratore mentre il suo ufficio era impegnato nell'indagine per crimini di guerra contro alti funzionari israeliani riguardo al conflitto nella Striscia di Gaza. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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