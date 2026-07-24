Il 110Caffè, storico bar universitario, si prepara a riaprire dopo l’omicidio di un cliente avvenuto il 18 ottobre dell’anno scorso nel parcheggio dell’università. La vicenda ha attirato l’attenzione su un episodio di cronaca che ha coinvolto il locale. Dopo la chiusura temporanea, il bar sta organizzando una ripartenza per una nuova fase. La riapertura è prevista senza dettagli sulla data, mentre le autorità continuano le indagini sulla vicenda.

Il 110Caffè, il luogo simbolo della vita universitaria, volta pagina. Diventato tristemente noto per l’omicidio di Hekuran Cumani, il 18 ottobre dell’anno scorso nel parcheggio dell’Università, dopo una serata trascorsa nel locale, ora si prepara a ripartire per una nuova stagione. Con un nuovo volto però: meno discoteca, spazio sempre più dedicato alla comunità studentesca, capace di promuovere socialità, cultura, spettacolo, partecipazione e inclusione. L’amministratore unico di Adisu Umbria, Giacomo Leonelli, e l’assessore regionale all’istruzione e al diritto allo studio, Fabio Barcaioli, hanno presentato ieri il nuovo Avviso pubblico di co-progettazione per la gestione e la valorizzazione degli spazi del 110Caffè di Perugia e dell’annesso barcaffetteria. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nuova era al 110Caffè. Storico bar universitario pronto a voltare pagina

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