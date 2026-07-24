Una nuova pista ciclabile lunga 17 chilometri collega Linate a Paullo, attraversando Peschiera Borromeo, Pantigliate, Mediglia, Tribiano e un tratto a Colturano. La maggior parte del percorso è larga circa 4 metri e è già frequentata da ciclisti. La realizzazione mira a migliorare la sicurezza, ridurre il traffico e diminuire l'inquinamento atmosferico.

Lunga 17 chilometri e larga in buona parte 4 metri, già utilizzata da svariati ciclisti, collega l’abitato di Linate a Paullo attraversando i Comuni di Peschiera Borromeo, Pantigliate, Mediglia e Tribiano, con l’aggiunta di un tratto a Colturano. È la linea 7 del biciplan " Cambio ", una pista ciclabile inter-territoriale pensata per incentivare la mobilità alternativa all’auto e l’interscambio fra mezzi di trasporto. Tenuto a battesimo, nella mattinata di ieri all’altezza del castello di Peschiera, dalla consigliera di Città Metropolitana Daniela Caputo e dai sindaci del territorio, il tracciato fa parte di un più ampio programma di costruzione e potenziamento delle reti ciclabili, denominato appunto "Cambio", che è in capo a Città Metropolitana e prevede la realizzazione di oltre 750 chilometri d’infrastrutture ciclabili entro il 2037. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Nuova ciclabile: 17 chilometri in bici: "Più sicurezza, meno traffico e smog"

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