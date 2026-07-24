Gigi Buffon ha rifiutato l'offerta di entrare nella nuova nazionale di calcio promossa da Malagò, Maldini e Leonardo. La decisione si aggiunge a quella di Guardiola di non partecipare. Buffon ha spiegato che la scelta è legata a motivi personali e di futuro da dirigente. Nessun altro dettaglio ufficiale è stato comunicato.

Non solo Guardiola: anche Buffon dice no alla nuova Italia targata Malagò, Maldini e Leonardo. Tra scelte di vita e futuro da dirigente. Gigi Buffon ha detto no. Un no sofferto, ponderato, arrivato dopo giorni di riflessioni. Una decina di giorni fa Paolo Maldini e Leonardo lo avevano contattato per riportarlo all’interno della nuova struttura della Nazionale italiana, con un ruolo ancora più centrale rispetto a quello ricoperto nel recente passato. Lo riferisce Gazzetta. L’idea era quella di affidarsi a una figura simbolo del calcio azzurro: 176 presenze, un Mondiale vinto nel 2006, una carriera che ha attraversato ogni livello, dalla Serie B alla Champions League. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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© Calcionews24.com - Non solo Guardiola: anche Buffon si chiama fuori dalla nuova Italia. Un doppio no che segna l’inizio di una rifondazione complessa

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