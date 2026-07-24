Il Malisheva, nato dieci anni fa in Kosovo, si prepara a disputare la sua prima partita in Conference League. La squadra, con circa 5.000 follower su Instagram, è cresciuta partendo dalla scuola calcio fino a diventare una formazione che punta all’Europa. Lo stadio, con 2.000 posti, ospita le partite casalinghe. La società ha deciso di puntare su una gestione accurata, con l’obiettivo di espandere la propria presenza internazionale.

Cercando “Malisheva” su Instagram, spunta il profilo di una squadra con poco più di 5mila follower che ha deciso di fare le cose per bene. In uno stadio di duemila posti in Kosovo è nato il Malisheva: prima la scuola calcio, poi la squadra che prova a spalancare le porte dell’Europa. Il club gestisce anche una scuola calcio con circa 200 ragazzi distribuiti in diverse categorie d’età. Il valore totale della rosa è di circa cinque milioni di euro, con dodici giocatori su ventidue totali sotto i 26 anni. Il calendario segna 2016, l’anno della fondazione che rende il Malisheva tra le realtà più giovani del panorama calcistico. Giovedì 23 luglio 2026, invece, il tabellone ha raccontato qualcosa di diverso: Malisheva 2, Hibernian 0. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Nasceva dieci anni fa, oggi tenta la scalata in Conference: la storia del Malisheva

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