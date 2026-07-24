Napoli urge un difensore | c’è il sorpasso nelle preferenze del club

Da spazionapoli.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Napoli sta valutando l'acquisto di un difensore dopo gli infortuni di due componenti della rosa. Oumar Solet è diventato un'opzione concreta, con l'Udinese che si è detta disponibile a cederlo. Tuttavia, le trattative non sono rapide e il club sta considerando anche altri profili con esperienza internazionale, specificamente per le competizioni di Champions League.

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Oumar Solet diventa opzione concreta per il Napoli dopo l’infortunio di Buongiorno e Beukema. L’Udinese apre alla cessione del difensore, ma la trattativa non ha fretta: Manna valuta profili con esperienza internazionale vera per la Champions. Solet-Napoli: l’Udinese apre ma chiede il prezzo giusto. La perdita di Buongiorno e i problemi cronici al tendine d’Achille di Beukema costringono gli azzurri a rivedere la strategia difensiva. Federico Gatti della Juve rimane monitorato da tempo, ma non convince completamente. Solet rappresenta un’alternativa seria: il difensore friulano è in uscita e la società di Udine non oppone resistenza, purché il compenso sia adeguato. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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