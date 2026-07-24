Durante una conferenza stampa nel ritiro di Dimaro Flogarida, Giovanni Manna ha ammesso che il Napoli stava monitorando un calciatore chiamato Gila. Ha anche commentato il tecnico Allegri, condividendo le sue opinioni su di lui. Manna ha risposto a domande dei giornalisti sul futuro della squadra e sulle strategie di mercato. Nessun dettaglio è stato fornito su eventuali trattative in corso o altre operazioni legate alla squadra.

Intervenuto in conferenza stampa dal ritiro di Dimaro Flogarida, Giovanni Manna ha risposto ad alcune domande dei giornalisti presenti sul Napoli che verrà. Il direttore sportivo degli azzurri ha confermato l'interesse dei partenopei per Mario Gila, sfumato a causa dell'inserimento improvviso del Milan. Manna si è espresso anche su Massimiliano Allegri, commentando la sua avventura sulla panchina rossonera nella stagione appena terminata. Le parole di Manna su Gila. Manna ha confessato che anche il Napoli era su Gila prima del trasferimento al Milan. > "Stiamo valutando come rinforzare la difesa. Riguardo a Mario Gila posso solo dire che lo abbiamo monitorato, rappresentava un'opportunità di mercato". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Napoli, Manna confessa: "Stavamo monitorando Gila. Allegri? Ecco cosa penso di lui"

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