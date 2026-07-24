Milano Cottarelli sceglie di non candidarsi a sindaco Sorte FI | Chi ha sabotato l' operazione è stato un incosciente

L’economista ha annunciato di non volersi candidare a sindaco di Milano, interrompendo così la sua possibile candidatura. La decisione ha riaperto il dibattito interno al centrodestra, che aveva valutato il suo nome per una corsa al Comune. La scelta di Cottarelli ha causato reazioni tra gli alleati, con un rappresentante di Forza Italia che ha definito “incosciente” chi ha ostacolato l’operazione. La proposta di un fronte centrista si ferma qui.

«Non è mia intenzione candidarmi alla carica di sindaco». L’economista Carlo Cottarelli si sfila così dalla corsa per Palazzo Marino. Riportando alla casella di partenza il progetto di Forza Italia, che sul suo nome meditava di costruire una proposta in grado di «allargare» verso il centro la base elettorale del centrodestra. Così, dopo che la politica milanese era andata a dormire con la notizia della dichiarazione pubblica di disponibilità di Mario Calabresi a lavorare per il centrosinistra, si è risvegliata con quella dell’indisponibilità di Cottarelli a scendere in campo per il centrodestra. E le reazioni all’interno della coalizione lasciano trasparire — casomai ce ne fosse bisogno — le distanze e le tensioni che al momento separano gli alleati. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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