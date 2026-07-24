Milani ha iscritto tutti | Niente Anda e Diodoro? A scuderia i sostituti si possono trovare

Da lanazione.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Massimo Milani ha annunciato l’iscrizione di tutti i cavalli alla previsita di agosto, precisando che non ci saranno Anda e Diodoro. Ha inoltre affermato che in scuderia si possono trovare facilmente sostituti per eventuali assenze. La comunicazione è stata data durante un evento a Ronciglione, dove Milani ha confermato di aver già completato le iscrizioni e di aver pianificato in anticipo le preselezioni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

di Laura Valdesi SIENA "I cavalli per agosto? Già iscritti tutti alla previsita. Ci siamo portati avanti", dice Massimo Milani impegnato ieri a Ronciglione. Dalla sua scuderia sono andati al canape per Provenzano quattro cavalli: Anda e Bola (Onda), Volpino (Leocorno), Diosu (Giraffa) e il debuttante Eberardo (Drago). Naturale che si guardi a questi box con attenzione in vista di una Carriera dove la questione del lotto appare destinata a condizionare gli equilibri, anche fra gli schieramenti sul tufo. Come sono rientrati i cavalli che hanno corso il 3 luglio? "Benissimo, tutti". Anda e Bola? "Aspetta l’occasione per dimostrare quello che vale". 🔗 Leggi su Lanazione.it

milani ha iscritto tutti niente anda e diodoro a scuderia i sostituti si possono trovare
© Lanazione.it - Milani ha iscritto tutti: "Niente Anda e Diodoro? A scuderia i sostituti si possono trovare"
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

MILAN, SOCIETÀ VIRTUOSA INTER, ANOMALIA DEL CAMPIONATO...

Video MILAN, SOCIETÀ VIRTUOSA INTER, ANOMALIA DEL CAMPIONATO...

Notizie e thread social correlati

Le strategie del Bruco: "Diodoro? Chiamata a Tittia. Ma da noi possono venire anche Gingillo e Velluto"Il capitano del Bruco ha dichiarato che Diodoro sarà chiamato a Tittia, ma anche Gingillo e Velluto potranno partecipare.

Calciomercato, cinque giocatori della scuderia di Mendes possono finire al Milan: ecco qualiCinque giocatori della scuderia di Mendes sono nel mirino del Milan, secondo le ultime indiscrezioni di mercato.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web