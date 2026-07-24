Massimo Milani ha annunciato l’iscrizione di tutti i cavalli alla previsita di agosto, precisando che non ci saranno Anda e Diodoro. Ha inoltre affermato che in scuderia si possono trovare facilmente sostituti per eventuali assenze. La comunicazione è stata data durante un evento a Ronciglione, dove Milani ha confermato di aver già completato le iscrizioni e di aver pianificato in anticipo le preselezioni.

di Laura Valdesi SIENA "I cavalli per agosto? Già iscritti tutti alla previsita. Ci siamo portati avanti", dice Massimo Milani impegnato ieri a Ronciglione. Dalla sua scuderia sono andati al canape per Provenzano quattro cavalli: Anda e Bola (Onda), Volpino (Leocorno), Diosu (Giraffa) e il debuttante Eberardo (Drago). Naturale che si guardi a questi box con attenzione in vista di una Carriera dove la questione del lotto appare destinata a condizionare gli equilibri, anche fra gli schieramenti sul tufo. Come sono rientrati i cavalli che hanno corso il 3 luglio? "Benissimo, tutti". Anda e Bola? "Aspetta l’occasione per dimostrare quello che vale". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Milani ha iscritto tutti: "Niente Anda e Diodoro? A scuderia i sostituti si possono trovare"

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