José Altafini, ex attaccante del Milan, ha commentato la situazione attuale del club, affermando che venderebbe l’attaccante protagonista di molte discussioni, ritenendolo troppo discontinuo. Altafini ha parlato anche del nuovo allenatore, Ruben Amorim, e del cambio di gestione del club. La sua opinione si inserisce nel dibattito sui giocatori e sulla direzione tecnica del Milan. Altafini ha compiuto 88 anni e ha rilasciato l’intervista al Corriere della Sera.

José Altafini, ex attaccante che ha giocato con la maglia del Milan tra il 1958 e il 1965, compie oggi 88 anni. Nella giornata del suo compleanno ha rilasciato un'intervista a Il Corriere della Sera in cui ha parlato anche del nuovo corso del Milan, che ha deciso di affidare la gestione del club a Ruben Amorim. "Amorim non lo conosco abbastanza, dicono sia bravo". Altafini ha parlato anche del recente rinnovo di Luka Modri? che resterà per almeno un'altra stagione al Milan: "Sono contento per il rinnovo di Modric che, anche se non può giocarle tutte, è molto importante". promowebapp Il parere di Altafini su Gonzalo Ramos, Gila e l'era Berlusconi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, Altafini gela Leão: "Lo venderei, è troppo discontinuo". Le sue parole

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