AGI - Le previsioni meteo annunciano buone notizie con l'arrivo di un po' di aria fresca sulla penisola, anche se il grande caldo non accenna ad allentare la sua morsa. Alle porte del fine settimana un promontorio anticiclonico rimonta sul Mediterraneo occidentale, mentre una vasta saccatura depressionaria si muove tra Europa orientale e Balcani. L'aria più fresca soffia ancora sull'Italia, portando qualche temporale sparso nelle prossime ore, soprattutto sulle regioni del Sud. Condizioni di tempo asciutto con ampie schiarite attese invece al Centro-Nord. Anche il weekend inizierà con tempo asciutto da Nord a Sud, ma nella notte tra sabato e domenica una saccatura depressionaria potrebbe avvicinarsi da ovest al Mediterraneo centrale. 🔗 Leggi su Agi.it

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© Agi.it - Meteo, l'Italia si rinfresca nel weekend, ma il grande caldo è di nuovo alle porte

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Allerta Meteo, EDIZIONE STRAORDINARIA! Maltempo estremo nel weekend; il caldo in arrivo fa paura!

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