Meteo le previsioni in Campania per venerdì 24 luglio 2026

Per venerdì 24 luglio 2026, i cieli in Campania saranno prevalentemente poco nuvolosi durante tutto il giorno. In particolare, ad Avellino, non sono previste precipitazioni, anche se si prevede qualche addensamento nel tardo pomeriggio o in serata. La giornata si manterrà stabile senza piogge o condizioni meteorologiche estreme. La previsione si concentra principalmente su questa zona, senza indicare variazioni significative in altre parti della regione.

Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, venerdì 24 luglio 2026. Avellino – Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 3818m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio tesi e proverranno da Nord-Nordest. Nessuna allerta meteo presente. Benevento – Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale, non sono previste piogge. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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