Mercoledì 29 luglio prove antincendio al teatro comunale Bucci

Notizia in breve

Mercoledì 29 luglio, nel teatro comunale Bucci di San Giovanni, sono previste prove antincendio. Le operazioni si svolgeranno nella tarda mattinata, coinvolgendo personale e dispositivi di sicurezza antincendio. La struttura sarà temporaneamente interessata dall’attività di verifica e controllo delle misure di prevenzione incendi. Non sono stati segnalati disagi o interruzioni alle attività in programma nel teatro durante le prove.