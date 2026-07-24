Mercoledì 29 luglio prove antincendio al teatro comunale Bucci
Mercoledì 29 luglio, nel teatro comunale Bucci di San Giovanni, sono previste prove antincendio. Le operazioni si svolgeranno nella tarda mattinata, coinvolgendo personale e dispositivi di sicurezza antincendio. La struttura sarà temporaneamente interessata dall’attività di verifica e controllo delle misure di prevenzione incendi. Non sono stati segnalati disagi o interruzioni alle attività in programma nel teatro durante le prove.
Arezzo, 24 luglio 2026 – Mercoledì 29 luglio prove antincendi o al teatro comunale Bucci a San Giovanni. Nella tarda mattinata di mercoledì 29 luglio saranno effettuate le prove dell'impianto antincendio de l teatro comunale Bucci, nell'ambito delle attività tecniche previste per la verifica del corretto funzionamento dei sistemi di sicurezza della struttura. La maggior parte delle operazioni si svolgerà all'interno dell'edificio e non sarà visibile dall'esterno. È prevista tuttavia anche una breve prova esterna, intorno alle 12, durante la quale verrà utilizzata acqua per testare l'impianto antincendio. Per garantire lo svolgimento delle verifiche in piena sicurezza sarà presente sul posto la Polizia Locale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Notizie e thread social correlati
Tfa Sostegno XI ciclo: 30.241 posti, prove dal 14 al 17 luglio. Tutte le info utili. QUESTION TIME con Semeraro. LIVE Lunedì 29 luglio alle 15:30Il decreto per il XI ciclo del Tfa Sostegno è stato firmato venerdì dal Ministro dell’Università e dovrebbe essere pubblicato nei prossimi giorni.
Argomenti più discussi: Frosinone, al via le prove del BRT: mercoledì 29 luglio la conferenza di presentazione; TFA sostegno XI ciclo, ancora prove scritte a luglio; Mondiali di Hong Kong 2026 – Prime partenze verso l’Asia: è scattata la trasferta iridata della scherma azzurra. Allenamenti di rifinitura a Shenzhen, dal 22 luglio l’inizio delle qualificazioni; Al via la preparazione del San Donato Tavarnelle per la stagione 2026/2027: definito il programma delle amichevoli.
Porte Aperte all'Azienda De Bellat Mercoledì 29 luglio 2026 Dalle 8.45 alle 12.00 Loc. Spagolle, Castelnuovo (TN) Una mattinata dedicata all'innovazione in frutticoltura con la presentazione delle prove sperimentali del Centro di Saggio della Fond facebook