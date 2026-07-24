L’amministratore delegato del Bologna ha comunicato che il mercato è in attesa di sviluppi, con particolare attenzione al rinnovo di contratto di Orsolini. Contestualmente, si segnalano interessi in Argentina per il futuro di un centrocampista, dopo la partenza di Freuler. La squadra si trova in Alto Adige, dove si è disputato un pareggio 1-1 contro l’Heidenheim, con il primo gol stagionale di Santiago Castro.

L’AD Claudio Fenucci è intervenuto ai microfoni di Sky Sport direttamente dal ritiro di Valles, in Alto Adige, alla viglia del match contro l’Heidenheim, poi pareggiato 1-1, con i rossoblù in rete grazie al primo centro stagionale di Santiago Castro. L’amministratore, in carica dal 2014, ha risposto sui temi più caldi del mercato in entrata, in uscita e sul fronte rinnovi. Al centro delle voci ci è finito Riccardo Orsolini, il capitano ha il contratto in scadenza al 30 giugno 2027 ma da ambedue le parti c’è voglia di raggiungere l’accordo per il prolungamento. Le tempistiche non sono dalla parte della società motivo per cui tra i tifosi... 🔗 Leggi su Serieagoal.it

Segui gli aggiornamenti su Bologna.

© Serieagoal.it - Mercato Bologna in stand-by: nodo rinnovo per Orsolini e occhi in Argentina per il dopo-Freuler

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Bologna, Tedesco sbarca in città: il nodo Freuler decide il mercatoUn centrocampista svizzero è arrivato in città, mentre il mercato si concentra sulla decisione tra Juventus, Roma e Arabia per il suo trasferimento.

Bologna e calciomercato, giorni di fuoco per Freuler, Lucumi e OrsoliniLa dirigenza del Bologna è tornata al centro sportivo di Casteldebole dopo aver partecipato alle nozze del figlio di un proprietario.

Temi più discussi: Bologna Women, Ferraresi e Guglielmini primi acquisti del mercato estivo; Bologna, Tedesco: Rinnovo Orsolini? Siamo fiduciosi. Calciomercato bloccato; Luglio in provincia di Bologna tra colline al tramonto, tavole all’aperto e profumo di sagre; Auto e Moto d'Epoca 2026: Bologna si prepara ad una nuova edizione da protagonista in Europa.

Sport.it (@Calciomercato45) / Posts / X x.com

Bologna, mercato inesistente. Dubbi e timori legati a Castro e RoweSenza Europa dopo due anni che più felici e belli non potevano essere ma anche con la consapevolezza che per il popolo di Bologna sarà complicato poterli rivivere, perché quando davanti a tutto vengon ... msn.com

Bologna, il mercato aspetta Freuler: il centrocampo è in stand-byIl futuro di Freuler è il principale nodo da sciogliere in casa Bologna: a centrocampo si aspetta la scelta dello svizzero prima di accelerare sul mercato Il mercato del Bologna è in una fase di ... tuttomercatoweb.com