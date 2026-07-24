Menù biancorosso Giocatori a stecchetto Una dieta equilibrata

L’Ancona ha adottato un menù specifico durante il ritiro, con attenzione a una dieta equilibrata e alla corretta idratazione. I giocatori seguono un piano alimentare monitorato da uno staff dedicato, che si occupa anche di reidratarli durante e dopo gli allenamenti. Le scelte alimentari sono state comunicate dal team tecnico e dal nutrizionista, senza dettagli sui singoli alimenti o orari. La gestione del ritiro si svolge presso il Grand Hotel Excelsior.

Cosa mangia l’ Ancona in ritiro? Come si reidrata durante e dopo gli allenamenti? Chi se ne occupa? A queste domande, dal Grand Hotel Excelsior che ospita la squadra, rispondono il preparatore atletico Matteo Spoltore e il responsabile del recupero infortuni Roberto Pierdomenico: "L’hotel ha i nostri menù, preparati con la collaborazione di uno specialista e anche con l’aiuto di mio padre, che è un dietologo – racconta Spoltore –. In più qui in ritiro abbiamo scoperto che il nostro giocatore Pandolfi è un nutrizionista, dunque gli abbiamo chiesto di dare un’occhiata ai menù delle prossime settimane per suggerire eventualmente qualche modifica". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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