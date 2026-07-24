Lo scorso anno conquistò l’argento ai Mondiali di Wuxi. Ma era la rassegna riservata ai Giovani: quest’anno ci riprova, sempre in Estremo Oriente, all’ Asiaworld Expo di Hong Kong, ma tra i grandi. Matteo Galassi da Cervia, è il terzo favorito del seeding, ai Mondiali di Spada senior, nell’ex isola britannica. Per la sua classifica mondiale è stato uno dei 16 spadisti direttamente ammessi tra i primi 64, senza dover passare dalle forche caudine delle eliminazioni, costate l’esclusione dalla corsa al titolo del compagno in azzurro, Andrea Santarelli. Infatti solo i migliori 64 – su un totale di 225 iscritti – gareggeranno domenica nella corsa al titolo mondiale senior. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Matteo Galassi, una stoccata da Cervia a Hong Kong

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Piedone a Hong Kong: tutto quello che c’è da sapere sul filmStasera alle 21:20 su Rai 3 viene trasmesso “Piedone a Hong Kong”, un film del 1975 diretto da Steno.

Leggi anche: Da Roma a Hong Kong in auto elettrica: la folle impresa di BYD

Argomenti più discussi: I torinesi Gaia Caforio, Matteo Galassi e Simone Mencarelli pronti a ruggire ai Mondiali di Hong Kong; Mondiali di Hong Kong 2026 – Mariella Viale e Manuela Spica avanzano al tabellone principale di sciabola femminile. Out Claudia Rotili e lo spadista Andrea Santarelli. Domani le qualificazioni per gli sciabolatori; Mondiali scherma: sciabola donne, Viale e Spica avanzano al tabellone principale; Mondiali di scherma, Viale e Spica centrano il tabellone. Out Santarelli e Rotili.

Oro a squadre per lo spadista GalassiNon è forse l’Europeo che aveva sognato. Ma lo spadista cervese Matteo Galassi torna dalla rassegna continentale con una medaglia d’oro al collo, quella della prova a squadre nella quale è uno degli ... ilrestodelcarlino.it