Matteo Galassi una stoccata da Cervia a Hong Kong
Lo scorso anno, un nuotatore ha conquistato l’argento ai Mondiali di Wuxi nella categoria Giovani. Quest’anno, sempre in Estremo Oriente, si presenta di nuovo all’Asiaworld Expo di Hong Kong, questa volta nella categoria dei grandi.
Lo scorso anno conquistò l’argento ai Mondiali di Wuxi. Ma era la rassegna riservata ai Giovani: quest’anno ci riprova, sempre in Estremo Oriente, all’ Asiaworld Expo di Hong Kong, ma tra i grandi. Matteo Galassi da Cervia, è il terzo favorito del seeding, ai Mondiali di Spada senior, nell’ex isola britannica. Per la sua classifica mondiale è stato uno dei 16 spadisti direttamente ammessi tra i primi 64, senza dover passare dalle forche caudine delle eliminazioni, costate l’esclusione dalla corsa al titolo del compagno in azzurro, Andrea Santarelli. Infatti solo i migliori 64 – su un totale di 225 iscritti – gareggeranno domenica nella corsa al titolo mondiale senior. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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