Enzo Maresca è stato presentato come nuovo allenatore del Manchester City, sostituendo Pep Guardiola dopo dieci anni e 20 trofei vinti. Il club inglese ha annunciato ufficialmente il cambio alla guida della squadra, con Maresca che ha dichiarato che, dopo grandi cicli, ci sono sempre difficoltà. Ha anche confermato che il centrocampista Rodri rimarrà in rosa.

Enzo Maresca è stato presentato come nuovo tecnico del Manchester City. Il club inglese, dopo un decennio firmato Pep Guardiola, con 20 trofei conquistati, hanno voltato pagina dopo l’addio del catalano. E così per la sua sostituzione è stato scelto l’italiano, già presente nello staff di Guardiola e con esperienza al Chelsea, con cui ha vinto la Conference League nel 2025 ed il Mondiale per Club. “ Mi sento di nuovo a casa e sto molto bene. Fin dal primo giorno le sensazioni sono state fantastiche, quindi sono felice. Per me è un privilegio, perché il fatto che il club abbia scelto me rappresenta un enorme riconoscimento. Considero Pep probabilmente il miglior allenatore degli ultimi 20-25 anni. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Maresca al City: “Dopo i grandi cicli, ci sono sempre le difficoltà. Rodri resta con noi”

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