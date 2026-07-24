Il Napoli non intende reagire con fretta all’emergenza provocata dall’infortunio di Alessandro Buongiorno. La società riconosce il peso dell’assenza. Tuttavia, considera ancora adeguato il numero dei centrali presenti nella rosa. Il direttore sportivo Giovanni Manna ha fatto il punto sulle strategie del club. Ha confermato il confronto costante con Massimiliano Allegri. Prima di prendere nuove decisioni, la dirigenza attenderà anche il ritorno dei nazionali. Il rapporto con il nuovo allenatore rappresenta uno dei punti centrali del progetto. I due hanno già lavorato insieme e condividono valutazioni tecniche e obiettivi. Il dirigente ha spiegato: “Con Allegri viviamo in simbiosi professionale, e c’è anche grande stima umana per aver già lavorato insieme. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

Segui gli aggiornamenti su Napoli.

© Forzazzurri.net - Manna: “Napoli non a fine ciclo, mercato solo con scelte mirate”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

No Disc No Subscriptions

Notizie e thread social correlati

Il Private Banking affronta le sfide del mercato: masse solide e scelte più mirateNel primo trimestre del 2026, il settore del Private Banking si trova in una fase più difficile rispetto al 2025, che era stato positivo.

Temi più discussi: Manna schietto: De Bruyne? Non ho gradito le sue dichiarazioni. Non decide lui ...; Napoli, il ds Manna duro con De Bruyne: Non deve decidere nulla...; Napoli: la conferenza stampa del direttore sportivo Manna; De Bruyne Napoli, Manna: Non ho apprezzato certe dichiarazioni.

Futuro #Anguissa, #Manna non le manda a dire: la posizione del #Napoli – Mattino x.com

Manna ha bloccato due acquisti. Sono pronti a volare al Napoli al primo cennoIl calciomercato del Napoli si muove su binari strategici e ben definiti. Il direttore sportivo Giovanni Manna è al lavoro su più fronti per allestire una rosa competitiva e completa, ma la parola d'o ... msn.com

Manna: Rao può avere prospettive anche a Napoli. Andrà sicuramente a giocareGiovanni Manna non ha dubbi su Rao: Ha prospettive da Napoli, giusto che giochi e lo dimostri. Andrà sicuramente via in prestito. tuttomercatoweb.com