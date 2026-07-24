Maltempo | la Puglia fra le regioni oggi in allerta per temporali Anche all’ora del matrimonio di Donnarumma Protezione civile previsioni meteo
Oggi, la Protezione civile ha emesso un’allerta meteo per alcune regioni italiane, tra cui la Puglia. La regione è interessata da temporali previsti nel corso della giornata. La previsione riguarda anche parti della Romagna e quasi tutta la Calabria. Durante l’ora del matrimonio di un calciatore noto, le condizioni meteo sono monitorate attentamente. Le allerte sono state diffuse tramite un schema ufficiale del dipartimento di protezione civile.
Alcune regioni d’Italia oggi in allerta (immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile). Si tratta di una parte della Romagna, di quasi tutta la Calabria e della Puglia. Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta fino alle 20: si fa riferimento a “precipitazioni sparse, a carattere di rovescio o temporale, su Puglia meridionale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati; isolate, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sulle restanti zone, con quantitativi cumulati deboli. Venti forti settentrionali con rinforzi fino a burrasca.” Fino alle 20... 🔗 Leggi su Noinotizie.it
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