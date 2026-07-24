Notizia in breve

Oggi, la Protezione civile ha emesso un’allerta meteo per alcune regioni italiane, tra cui la Puglia. La regione è interessata da temporali previsti nel corso della giornata. La previsione riguarda anche parti della Romagna e quasi tutta la Calabria. Durante l’ora del matrimonio di un calciatore noto, le condizioni meteo sono monitorate attentamente. Le allerte sono state diffuse tramite un schema ufficiale del dipartimento di protezione civile.