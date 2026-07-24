Un temporale con grandine ha colpito Trani venerdì mattina, abbattendo due alberi e danneggiando un’auto. Diverse utenze sono rimaste senza corrente e la villa comunale è stata chiusa. I danni ancora non sono stati quantificati.

Due alberi abbattuti, un’auto colpita, diverse utenze senza corrente e danni ancora da quantificare. È il primo bilancio del violento temporale che nella mattinata di venerdì 24 luglio ha attraversato Trani, accompagnato da una grandinata particolarmente intensa.La criticità maggiore si è registrata in via Papa Giovanni XXIII. Dal giardino della scuola, attualmente interessato da un cantiere, due alberi sono stati sradicati e sono finiti sulla strada. La carreggiata è rimasta bloccata dalle chiome, arrivate fino al marciapiede davanti alla chiesa degli Angeli Custodi. La polizia locale ha isolato il tratto in attesa della rimozione dei tronchi e delle verifiche necessarie. 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

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© Bari.corriere.it - Maltempo, alberi abbattuti a Trani dal temporale. Chiusa la villa comunale. Blackout in diverse zone.

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