Maltempo alberi abbattuti a Trani dal temporale Chiusa la villa comunale Blackout in diverse zone

Da bari.corriere.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un temporale con grandine ha colpito Trani venerdì mattina, abbattendo due alberi e danneggiando un’auto. Diverse utenze sono rimaste senza corrente e la villa comunale è stata chiusa. I danni ancora non sono stati quantificati.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Due alberi abbattuti, un’auto colpita, diverse utenze senza corrente e danni ancora da quantificare. È il primo bilancio del violento temporale che nella mattinata di venerdì 24 luglio ha attraversato Trani, accompagnato da una grandinata particolarmente intensa.La criticità maggiore si è registrata in via Papa Giovanni XXIII. Dal giardino della scuola, attualmente interessato da un cantiere, due alberi sono stati sradicati e sono finiti sulla strada. La carreggiata è rimasta bloccata dalle chiome, arrivate fino al marciapiede davanti alla chiesa degli Angeli Custodi. La polizia locale ha isolato il tratto in attesa della rimozione dei tronchi e delle verifiche necessarie. 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

Segui gli aggiornamenti su Maltempo.

maltempo alberi abbattuti a trani dal temporale chiusa la villa comunale blackout in diverse zone
© Bari.corriere.it - Maltempo, alberi abbattuti a Trani dal temporale. Chiusa la villa comunale. Blackout in diverse zone.
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Maltempo in Toscana: vento, temporali e 4.600 fulmini tra Lucca e Pisa. Alberi e pezzi di muro caduti, diverse zone al buio, disagi anche in VersiliaUn violento temporale si è abbattuto nella notte tra lunedì e martedì in provincia di Lucca.

Lucca colpita dura dal maltempo fra blackout e alberi cadutiA Lucca e nella Piana si sono verificati blackout e alberi abbattuti a causa di un nubifragio improvviso.

Temi più discussi: Maltempo, a Bologna caduti oltre 300 alberi. Quasi tutti i parchi restano chiusi; Alberi abbattuti, tetti divelti e blackout: il maltempo colpisce il Friuli; La bufera flagella città e provincia. Allagamenti, alberi caduti e danni. Auto bloccate nei sottopassaggi; Maltempo nel Lodigiano, alba da incubo: alberi abbattuti, blackout e allagamenti.

maltempo alberi abbattuti aMaltempo nelle Marche: allagamenti e alberi caduti. Oltre 300 interventi dei Vigili del FuocoVento burrascoso, pioggia e grandine. Il maltempo si è abbattuto, a cominciare dal primo pomeriggio, nel centro-nord delle Marche, in particolare lungo la costa da Pesaro ad Ancona. Centinaia le chiam ... rainews.it

maltempo alberi abbattuti aMaltempo a Pesaro, nubifragio e grandine: allagamenti in città e alberi abbattuti dal ventoViolento maltempo a Pesaro con nubifragio, grandine e forti raffiche di vento: allagamenti diffusi in città e alberi caduti. Disagi e danni. la7.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web