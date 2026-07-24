A Giffoni è stata presentata la pellicola ‘Più forte io’, che racconta le esperienze di cinque giovani pazienti con malattie autoimmuni. Il film descrive le difficoltà quotidiane, la sensazione di isolamento dopo la diagnosi e la determinazione nel superare le sfide legate a queste patologie croniche. La proiezione ha coinvolto il pubblico in un racconto di resilienza e speranza.

Roma, 24 lug. (Adnkronos Salute) - Le sfide invisibili della quotidianità, la solitudine della diagnosi e la forza di guardare oltre la malattia autoimmune cronica. Sono i 3 principali temi al centro del documentario ‘Più forte io' che è stato presentato ieri pomeriggio in anteprima alla 56.esima edizione del Giffoni Film Festival. La pellicola - prodotta da Telomero Produzioni e realizzato con il patrocinio delle principali associazioni pazienti e con il contributo non condizionante di AbbVie - accende i riflettori sulle vite di 5 ragazzi che convivono con patologie molto impattanti: artrite reumatoide, malattia di Crohn, spondilite anchilosante, psoriasi e dermatite atopica. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Malattie autoimmuni, a Giffoni la pellicola ‘Più forte io' con 5 giovani pazienti

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