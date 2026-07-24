Malaga si trova sulla Costa del Sol e si distingue per il suo patrimonio culturale, che include elementi di arte e storia. La città offre anche un clima mite tipico della regione e una varietà di sapori andalusi. Questi aspetti attraggono visitatori interessati a scoprire la tradizione e l’ambiente naturale locale.

Tra arte, storia, mare e sapori andalusi, Malaga conquista i visitatori con il suo patrimonio culturale e il clima della Costa del Sol.. La vibrante città andalusa sulla Costa del Sol è l’essenza della Spagna tradizionale che piace proprio a tutti. “Il mio amore è nato a Malaga .” recitava un motivo romantico di tanti anni fa, il suadente refrain di una canzone dallo stile un po’ retrò che però, quando la riascolti, trasmette tutto il suo immutabile fascino, proprio come la città a cui si ispira. Malaga – Calle Larios – Foto di Dominga Ciccarelli “Il mio amore è nato a Malaga .”, passeggiando tra cortili segreti e patii discreti nel... 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Malaga, il fascino senza tempo della perla della Costa del Sol

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Malaga (Spagna): Il Cuore Vibrante dell'Andalusia – Non Perderla!

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