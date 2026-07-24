Lucca sfida Højlund | Allegri ridisegna l’attacco del Napoli

Il Napoli sta valutando la possibile partenza di Romelu Lukaku, che potrebbe modificare le gerarchie dell’attacco. In questo contesto, il club sta considerando Lorenzo Lucca come una possibile opzione per rafforzare la linea offensiva. La decisione dipenderà dagli sviluppi legati alla cessione dell’attaccante belga e dalle strategie del tecnico per la rosa.

La possibile partenza di Romelu Lukaku può ridisegnare le gerarchie dell’attacco del Napoli. In questo scenario, Lorenzo Lucca avrebbe la possibilità di conquistare uno spazio importante nel nuovo progetto tecnico. L’ex Udinese potrebbe diventare la prima alternativa a Rasmus Højlund. I due centravanti sarebbero chiamati ad alternarsi durante una stagione ricca di appuntamenti. Il Napoli sarà infatti impegnato in campionato, Champions League e Coppa Italia. Massimiliano Allegri ha già iniziato a studiare le caratteristiche dei due attaccanti. Il tecnico vuole capire come distribuirne l’impiego e quale possa essere il contributo di entrambi nel corso della stagione. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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