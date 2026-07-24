Lucca sfida Højlund | Allegri ridisegna l’attacco del Napoli

Lucca sfida Højlund: Allegri ripensa l’attacco del Napoli La possibile cessione di Lukaku al termine della stagione potrebbe portare a un cambiamento nelle gerarchie offensive del Napoli. In questo contesto, Lorenzo Lucca potrebbe avere l’opportunità di ottenere un ruolo più rilevante nella rosa. La squadra sta considerando diverse opzioni per sostituire l’attaccante belga, e il giocatore toscano si trova in una posizione favorevole per inserirsi nel nuovo progetto tecnico.

La possibile partenza di Romelu Lukaku può ridisegnare le gerarchie dell’attacco del Napoli. In questo scenario, Lorenzo Lucca avrebbe la possibilità di conquistare uno spazio importante nel nuovo progetto tecnico. L’ex Udinese potrebbe diventare la prima alternativa a Rasmus Højlund. I due centravanti sarebbero chiamati ad alternarsi durante una stagione ricca di appuntamenti. Il Napoli sarà infatti impegnato in campionato, Champions League e Coppa Italia. Massimiliano Allegri ha già iniziato a studiare le caratteristiche dei due attaccanti. Il tecnico vuole capire come distribuirne l’impiego e quale possa essere il contributo di entrambi nel corso della stagione. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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