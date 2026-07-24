CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.01 Kimi Antonelli non disputerà la FP1. Il regolamento della F1 impone infatti a ogni scuderia di schierare un pilota esordiente (con al massimo due GP disputati in carriera) in almeno due sessioni di prove libere 1 durante la stagione. Avendo Antonelli iniziato il campionato 2026 come pilota ufficiale, non rientra più nello status di debuttante “esterno” ai fini di questa regola; di conseguenza, la squadra deve far girare un altro giovane della Academy. 12.58 Un altro elemento da tenere sotto osservazione sarà la gestione degli pneumatici. Le elevate temperature dell’asfalto, unite alla continua... 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE F1, GP Ungheria 2026 in DIRETTA: FP1 dalle 13.30, Antonelli non girerà e Fornaroli in pista

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