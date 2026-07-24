LIVE F1 GP Ungheria 2026 in DIRETTA | FP1 dalle 13.30 Antonelli non girerà e Fornaroli in pista
Kimi Antonelli non parteciperà alla FP1 del GP d’Ungheria 2026. La regola della Formula 1 richiede a ogni team di far girare almeno un pilota esordiente con massimo due GP alle spalle in due sessioni di prove libere. In pista invece ci sarà Fornaroli, mentre Antonelli resta in garage. La sessione FP1 inizia alle 13.30.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.01 Kimi Antonelli non disputerà la FP1. Il regolamento della F1 impone infatti a ogni scuderia di schierare un pilota esordiente (con al massimo due GP disputati in carriera) in almeno due sessioni di prove libere 1 durante la stagione. Avendo Antonelli iniziato il campionato 2026 come pilota ufficiale, non rientra più nello status di debuttante “esterno” ai fini di questa regola; di conseguenza, la squadra deve far girare un altro giovane della Academy. 12.58 Un altro elemento da tenere sotto osservazione sarà la gestione degli pneumatici. Le elevate temperature dell’asfalto, unite alla continua... 🔗 Leggi su Oasport.it
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