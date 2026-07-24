Durante una trasmissione televisiva, è scoppiato un acceso scontro tra una deputata e un giornalista sui temi di sicurezza e tasse. La deputata ha criticato il giornalista per aver fatto commenti basati su aneddoti e ha definito alcune affermazioni sulla riduzione fiscale come “castronerie”. Il dibattito ha messo in discussione la versione ufficiale del governo riguardo alle politiche su tasse e ordine pubblico.

Scontro acceso a In onda (La7) tra la deputata di Noi Moderati Mara Carfagna e il giornalista Stefano Feltri sui temi della sicurezza e della riduzione fiscale, in un dibattito che riduce in pezzi la narrativa del governo Meloni su tasse e ordine pubblico. Carfagna premette che esclude qualsiasi alleanza del suo partito con Roberto Vannacci, ma rivendica l’esistenza di un problema sicurezza e giustifica il settimo provvedimento del governo sulle cosiddette ‘norme anti-maranza’ per modificare le regole sull’imputabilità dei minorenni. Feltri cita i dati del Viminale: “ Quello che lei dice non è coerente con i numeri dell’Istat e del Viminale, non c’è in Italia un problema sicurezza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Lite Carfagna-Feltri a La7 su sicurezza e tasse. “Fate politica sugli aneddoti come ‘mio cugino scippato’? Dite castronerie, anche sulla riduzione fiscale”

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