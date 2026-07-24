Nel porto di Pozzallo, i finanzieri e i funzionari dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli hanno sequestrato una cassaforte con lingotti d’oro, gioielli e orologi di lusso. La cassaforte si trovava a bordo di un’auto condotta da un cittadino siriano, pronto a partire per Malta. I beni sono stati trovati durante un controllo prima dell’imbarco.

I finanzieri della Tenenza di Pozzallo e i funzionari della locale Agenzia delle dogane e dei monopoli hanno sequestrato beni preziosi che erano custoditi in una cassaforte trasportata a bordo di un’autovettura condotta da un siriano, in procinto di imbarcarsi per Malta. Nel corso dell’ispezione sono stati trovati 31 lingotti d’oro del peso complessivo di 1.543,8 grammi, per un valore stimato, sulla base delle quotazioni correnti, di circa 177.500 euro. All’interno della cassaforte c'erano anche lingotti d’argento, numerosi gioielli e orologi di lusso. Tutto è stato sequestrato per ricettazione e l’uomo è stato deferito alla Procura di Ragusa poiché non è stato in grado di fornire elementi idonei a dimostrare la legittima provenienza dei beni trasportati. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Lingotti d'oro, gioielli e orologi di lusso sequestrati nel porto di Pozzallo: erano in una cassaforte trasportata su un'auto diretta a Malta

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Oro e gioielli di lusso sequestrati al porto di Pozzallo

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