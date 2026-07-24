L’ha scippato a Maria De Filippi Colpo di Milly Carlucci | vola a Ballando con le stelle

Milly Carlucci ha subito uno scippo mentre partecipava a un evento pubblico. La persona coinvolta, identificata come Alessandro Cattelan, potrebbe entrare nel cast della prossima edizione di Ballando con le Stelle. La notizia è stata diffusa nelle ultime ore e riguarda il conduttore, che recentemente ha lavorato nel serale di un talent show, conducendo anche un gioco chiamato Password.

Alessandro Cattelan potrebbe entrare nel cast della prossima edizione di Ballando con le Stelle. L’indiscrezione, rilanciata nelle ultime ore, riguarda il conduttore che fino a poco tempo fa ha lavorato nel serale di Amici, dove era alla guida del gioco Password. Il cast del programma di Rai 1, condotto da Milly Carlucci, è ancora in fase di definizione. Tuttavia, secondo quanto riferito dalle anticipazioni circolate, la produzione starebbe valutando diversi nomi noti tra sport, televisione e spettacolo. Ballando con le Stelle, Alessandro Cattelan tra i possibili concorrenti. A parlare della possibile partecipazione di Cattelan è stato Hit su Affari Italiani. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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