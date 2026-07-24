L'ex compagna di un tennista ha annunciato di essere stata bloccata su tutti i social dal partner, che ha deciso di interrompere definitivamente la relazione. La ballerina ha riferito di aver ricevuto questa comunicazione dopo la fine della storia, confermando che il tennista ha deciso di tagliare ogni contatto. La rottura, quindi, si è concretizzata con il blocco totale sui canali social. La relazione tra i due si è conclusa senza ulteriori dettagli pubblici.

È già finita la storia d'amore tra Vanessa Bellini e Matteo Berrettini. Come raccontato dalla stessa ballerina a Gabriele Parpiglia, la relazione tra i due è già finita con il tennista azzurro che ha deciso di tagliare i ponti in modo netto, bloccandola su tutti i social. Una scelta dura da accettare per lei, che ha ammesso di fare fatica persino a guardare le sue partite di tennis in televisione perché il ricordo del loro primo bacio sulla spiaggia e dei viaggi fatti insieme è ancora troppo vivo., Pizzicato ad Ibiza in compagnia della Dj Peggy Gou, Matteo Berrettini sembrerebbe aver già messo alle spalle la relazione con l'ex ballerina di Amici. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

Segui gli aggiornamenti su Berrettini.

© Sportmediaset.mediaset.it - L'ex di Berrettini: "Mi ha bloccato ovunque, su Peggy Gou dico che..."

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Matteo Berrettini ha una nuova fidanzata? Le voci su Peggy Gou: galeotto fu un tiramisùDurante il torneo di Wimbledon, mentre Matteo Berrettini si concentra sui match, circolano voci su una possibile nuova fidanzata.

Matteo Berrettini ha una nuova fiamma: lei è Peggy GouMatteo Berrettini è stato visto in compagnia di Peggy Gou, una DJ coreana, dopo la fine della relazione con Vanessa Bellini.

Temi più discussi: Matteo Berrettini ‘beccato’ a Ibiza con Peggy Gou: il video (galeotto) in discoteca che conferma il flirt. Ma l'ex Vanessa Bellini smentisce; Vanessa, ex di Berrettini: Vi spiego il legame di Matteo con Ibiza e su Peggy Gou dico che… - Gabriele Parpiglia; L'ex di Berrettini: Mi ha bloccato ovunque, su Peggy Gou dico che...; Peggy Gou e Matteo Berrettini a Ibiza, il tennista si scatena con la dj in consolle: il video dopo i gossip.

Peggy Gou e Matteo Berrettini sono fidanzati, ma l’ex di lui non ci crede: Penso siano solo like fra loro x.com

Matteo Berrettini che si gode la vita notturna di Ibiza reddit

Peggy Gou e Matteo Berrettini: l'ex Vanessa Bellini non crede alla nuova storia d'amorePeggy Gou, la DJ sudcoreana famosa per il tormentone dell'estate 2026, è la nuova fiamma di Matteo Berrettini. L'ex Vanessa Bellini non crede alla loro relazione e racconta la fine della loro storia ... notizie.it

Matteo Berrettini ‘beccato’ a Ibiza con Peggy Gou: il video (galeotto) in discoteca che conferma il flirt. Ma l'ex Vanessa Bellini smentisceIl tennista sarebbe stato avvistato, come mostra una clip virale sui social, in compagnia della musicista e dj. Mentre la precedente fidanzata spiega il suo punto di vista. libero.it