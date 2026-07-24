Stasera alle 21:30 su Canale 5 va in onda in prima visione “L’erede”, la serie tv turca diretta da Deniz Celebi. La puntata del 24 luglio 2026 è la prima serata e trasmette le ultime scene della trama. La serie ha un cast turco e si concentra sulla storia di un’erede e delle sue vicende familiari. La programmazione può essere seguita anche in streaming.

L’erede: anticipazioni (trama e cast) e streaming della puntata, 24 luglio. Questa sera, venerdì 24 luglio 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda in prima serata L’erede, la serie tv turca drammaticasentimentale diretta da Deniz Celebi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni (trama). Melek trova il coraggio per chiedere a Sevde chi siano i suoi veri genitori. Ma Sevde si agita e la caccia. Quando resta sola, torna in casa e trova Yusuf, inviato da Sultan, che le punta una pistola. Akif aspetta Serhat in un ristorante, ma nell’attesa viene raggiunto da Asir che vuole a tutti i costi incontrare Serhat. I Kordagli sono in subbuglio per la vicenda dei reperti archeologici, mentre Akif trama per venderli di nascosto. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - L’erede: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi

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Lerede arriva su Canale 5: trama, cast e segreti della nuova dizi turca

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