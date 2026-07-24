L’Erede anticipazioni puntata di venerdì 31 luglio 2026

Notizia in breve

Venerdì 31 luglio 2026, su Canale 5, va in onda una nuova puntata di L’Erede. Yildiz riceve dal padre l’incarico di uccidere il marito, Serhat. Tuttavia, all’ultimo momento, non porta a termine il compito e tenta di togliersi la vita. La scena si svolge in prima serata, e la protagonista si trova di fronte a una scelta difficile. La narrazione si concentra sulle tensioni e sui conflitti interni dei personaggi coinvolti.