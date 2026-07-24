Le voci della rassegna | Ponte di pace tra popoli E’ un manifesto politico

Il ventennale della rassegna rappresenta un momento di svolta per la città, assumendo un significato che va oltre gli eventi culturali. Viene descritto come un crocevia geopolitico, culturale e strategico, segnando un punto di riferimento per il futuro locale. Il direttore artistico ha evidenziato che questa edizione si distingue per il suo carattere politico e culturale, andando oltre il semplice cartellone di spettacoli. La manifestazione si presenta quindi come un vero e proprio manifesto di valori e identità.

Un ventennale che non è solo traguardo, ma un vero e proprio crocevia geopolitico, culturale e strategico per il futuro del capoluogo dorico. "Più che un semplice cartellone di spettacoli, questa ventesima edizione si configura come un vero manifesto politico e culturale – sottolinea con orgoglio il direttore artistico Giovanni Seneca –. Il festival poggerà su tre pilastri cardine: la celebrazione dei vent’anni, la corsa verso Ancona 2028 e la Presidenza italiana dell’Eusair. Con il Segretariato Permanente del Forum delle Camere di Commercio, delle Città e delle Università dell’Adriatico e dello Ionio proprio ad Ancona, la nostra rassegna diventa l’espressione culturale ufficiale di questo fondamentale passaggio istituzionale". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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