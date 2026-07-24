Le voci della rassegna | Ponte di pace tra popoli E’ un manifesto politico

Da ilrestodelcarlino.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il ventennale della rassegna rappresenta un momento di svolta per la città, assumendo un significato che va oltre gli eventi culturali. Viene descritto come un crocevia geopolitico, culturale e strategico, segnando un punto di riferimento per il futuro locale. Il direttore artistico ha evidenziato che questa edizione si distingue per il suo carattere politico e culturale, andando oltre il semplice cartellone di spettacoli. La manifestazione si presenta quindi come un vero e proprio manifesto di valori e identità.

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Un ventennale che non è solo traguardo, ma un vero e proprio crocevia geopolitico, culturale e strategico per il futuro del capoluogo dorico. "Più che un semplice cartellone di spettacoli, questa ventesima edizione si configura come un vero manifesto politico e culturale – sottolinea con orgoglio il direttore artistico Giovanni Seneca –. Il festival poggerà su tre pilastri cardine: la celebrazione dei vent’anni, la corsa verso Ancona 2028 e la Presidenza italiana dell’Eusair. Con il Segretariato Permanente del Forum delle Camere di Commercio, delle Città e delle Università dell’Adriatico e dello Ionio proprio ad Ancona, la nostra rassegna diventa l’espressione culturale ufficiale di questo fondamentale passaggio istituzionale". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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