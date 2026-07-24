le prime pagine di oggi

Oggi si discute un disegno di legge che mira a semplificare i processi penali per i minori. Nel frattempo, il prezzo del petrolio è aumentato, influenzando i mercati internazionali. Sono in corso anche indagini sulla morte di Fakir, con i dettagli ancora riservati. Le notizie principali riguardano quindi le modifiche legislative, le variazioni dei costi energetici e le verifiche sulla vicenda giudiziaria.

Il disegno di legge per processare più facilmente i minori, l'aumento del prezzo del petrolio, e le indagini sulla morte di Fakir Ci sono notizie diverse in apertura sui giornali di oggi: molti titolano sul disegno di legge approvato ieri dal Consiglio dei ministri per rendere più facile processare i minori, equiparando agli adulti quelli compresi fra 14 e 18 anni con l’eliminazione della verifica obbligatoria della loro capacità di intendere e di volere, altri si occupano dell’aumento del prezzo del petrolio in conseguenza dei nuovi attacchi fra Stati Uniti e Iran e di quelli degli houthi a due petroliere saudite nel mar Rosso, altri ancora aprono sulle indagini sulla morte a Bologna di Abderrahim Fakir e sulla diffusione di nuovi video che riguardano le fasi immediatamente precedenti la sua morte. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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