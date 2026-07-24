Le più ascoltate su Radio Incontro

Il 24 luglio 2026, a Pisa, sono state trasmesse le canzoni più ascoltate sulla radio locale. La playlist, curata da Luca Demar, include brani che hanno dominato le preferenze degli ascoltatori durante l’estate. Tra le tracce più trasmesse c’è un featuring di Benny Benassi, ma i dettagli sulle altre canzoni non sono stati specificati. La selezione riflette le preferenze musicali della stagione in corso.

Pisa 24 luglio 2026 – Nel cuore dell'estate ecco le canzoni più trasmesse alla radio della città, nella playlist curata da Luca Demar. 1. Benny Benassi feat. Dhany – “Every single day” Il brano si presenta con sonorità che evocano i primi anni del millennio. Quando i dj erano le vere stelle della notte, in ogni senso. Questa estate ritroviamo la bellezza di ballare “ogni singolo giorno” con Benny Benassi. 2. The Rolling Stones – “Jealous Lover” Chi sostiene che il rock è stato sostituito da musica campionata, si sbaglia. I veri rocker, come i componenti di questa storica band, ancora oggi hanno molto da dire sulla musica. Il brano conquista ed è accattivante per coloro che cercano un rock meno “schitarrato” e più melodico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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