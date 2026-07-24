Le bellissime di Splendida d’Italia vincono con i loro sorrisi unici

Le concorrenti di Splendida d’Italia hanno conquistato il pubblico con i loro sorrisi durante la primo evento regionale. La serata ha visto esibizioni e sfilate, con una partecipazione numerosa. La manifestazione, giunta alla sua quinta edizione, si è svolta nel territorio marchigiano, con il patrocinio del Comune e il supporto di attività commerciali locali. La competizione ha attirato molte persone e creato un’atmosfera vivace.

Una serata ricca di emozioni, spettacolo e significati ha accompagnato la tappa di selezione regionale di Splendida d’Italia, manifestazione che da cinque anni si conferma tra gli appuntamenti di punta dell’estate marchigiana, con il patrocinio del Comune di Fossombrone e la collaborazione di tante attiività commerciali del territorio. L’edizione 2026 è stata interamente dedicata alla memoria di Pier Paolo Storoni, storico presidente di giuria del concorso, scomparso appena una settimana fa. Un momento intenso e toccante ha aperto la manifestazione: sul maxi schermo è stata proiettata una sua fotografia mentre veniva letto un commosso messaggio di saluto da parte dell’organizzatrice nonchè titolare del Concorso Francesca Cecchini accompagnata da Gloria Riberti e Valentina Bernardini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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