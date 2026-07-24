Durante le conferenze stampa a Formello, sono stati presentati ufficialmente Alfonso Pedraza e Danilho Doekhi. Pedraza ha dichiarato di avere idee chiare sulla scelta della squadra e ha espresso l’obiettivo di qualificarsi in Europa. Ha anche menzionato il sogno di conquistare un trofeo. Entrambi i giocatori sono stati presentati ai media come nuovi membri del team.

Roma 24 luglio 2026 - Ieri è stato giorno di conferenze stampa a Formello, due per essere precisi, per la doppia presentazione di Alfonso Pedraza e Danilho Doekhi. Il primo dei due nuovi innesti laziali è stato il terzino spagnolo, protagonista in patria nelle ultime stagioni con la maglia del Villarreal, è un prodotto della scuola calcio del Submarino Amarillo, club in cui ha militato da sempre. Dieci anni fa l'unica esperienza fuori dalla Spagna per il giocatore, in un prestito a Leeds, oggi l'addio al proprio Paese per avventurarsi in Serie A con la maglia della Lazio. Ecco le sue prime parole ai giornalisti italiani in conferenza stampa. Pedraza: "Volevo cambiare Paese, Lazio mi ha trasmesso tanta fiducia". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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© Sport.quotidiano.net - Lazio, Pedraza: "Idee chiare sulla scelta della squadra, obiettivo Europa e sogno un trofeo"

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