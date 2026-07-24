L' auto nel pallone | che marchio guida ogni top club Europeo

Auto e calcio, due mondi apparentemente distanti ma che dopotutto hanno molto in comune. Oltre all'anima sportiva e alla ricerca di migliorare e di innovare da un lato la tecnologia e dall'altro la tecnica, un altro punto di contatto è quello relativo agli accordi di sponsorizzazione che vengono stipulati tra i club e le case automobilistiche. Gli accordi sono tutti diversi, con alcune case che si limitano a fornire ai club i propri ultimi modelli per promuoverne la vendita, e altre che invece organizzano eventi di inclusione e sensibilizzazione sul pubblico, mentre alcune si concentrano più su contenuti video e social. Tra matrimoni di lunga durata e accordi freschi di pochi mesi, andiamo ad approfondire tutte le collaborazioni che i marchi automobilistici hanno con i principali club europei. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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