Il film d’azione ambientato nel mondo delle arti marziali miste uscirà nelle sale italiane il 1° ottobre, distribuito da Plaion Pictures. La pellicola vede nel cast un attore noto per ruoli intensi, impegnato in una storia che combina riscatto e rabbia. La narrazione si concentra su un protagonista coinvolto in combattimenti duri e senza esclusione di colpi. La produzione si inserisce nel genere degli action drama, puntando su scene di lotta e tensione.

Il mondo del combattimento più spietato e viscerale si prepara ad accendere le sale cinematografiche italiane. Arriverà nei cinema il 1° ottobre, distribuito da Plaion Pictures, Beast, il nuovo action drama ad alto tasso d’adrenalina ambientato nel panorama delle arti marziali miste. Diretto da Tyler Atkins, il film vanta un cast d’eccezione capitanato dal premio Oscar Russell Crowe, affiancato da Daniel MacPherson, Luke Hemsworth e Bren Foster. Il film viene descritto come una storia intensa che unisce la brutalità dell’ottagono al dramma familiare, esplorando il peso delle scelte e il prezzo della redenzione. Al centro della vicenda troviamo Patton James (Daniel MacPherson), un tempo campione assoluto delle MMA e ormai l’ombra di se stesso. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - L’arena del riscatto e della rabbia: Russell Crowe guida il cast dell’action MMA Beast

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