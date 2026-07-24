La commissione ha deciso il bozzetto che darà forma alla Lancia d’oro della 150esima Giostra del Saracino, in occasione dei 750 anni dal primo conclave tenutosi nel 1276. La riunione si è svolta mercoledì, con l’obiettivo di scegliere il progetto che sarà realizzato per l’evento. La Lancia d’oro sarà il simbolo di questa edizione speciale della manifestazione, dedicata a un evento storico avvenuto più di sette secoli fa.

ARezzo, 24 luglio 2026 - Nella giornata di mercoledì si è riunita la commissione per la scelta del bozzetto da l quale sarà realizzata la Lancia d'oro della 150esima Giostra del Saracino dedicata ai 750 anni dal primo conclave che si svolse ad Arezzo nel 1276 a seguito della morte di Papa Gregorio X. Erano presenti in commissione il Vescovo di Arezzo, S.E. Monsignor Andrea Migliavacca, il vicesindaco del Comune di Arezzo e assessore con delega alla Giostra Gianfrancesco Gamurrini e il Maestro Intagliatore Francesco Conti che realizzerà il trofeo a partire dal bozzetto vincitore. La commissione ha preso in esame gli elaborati pervenuti... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lancia d'oro della 150esima Giostra del Saracino dedicata ai 750 anni dal primo conclave. riunita la commissione per il bozzetto

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