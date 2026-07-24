Camila Giorgi ha annunciato che tornerà a giocare a tennis nel 2027, più di due anni e mezzo dopo l’ultima partita professionistica. Da allora, l’atleta ha partecipato a un reality show italiano, ma il tennis continua a occupare uno spazio importante nei suoi pensieri. Non sono stati forniti dettagli su un eventuale percorso di preparazione o allenamento specifico. La sua decisione di riprendere l’attività è stata comunicata senza indicare altre tappe intermedie.

Sono passati più di due anni e mezzo dall’ultima partita disputata da Camila Giorgi come tennista professionista. Da allora l’atleta ha intrapreso nuove esperienze, tra cui la partecipazione alla versione italiana de L’Isola dei Famosi, ma il tennis è rimasto sempre presente nei suoi pensieri. La ex numero uno italiana ha infatti annunciato alcuni mesi fa l’intenzione di tornare alle competizioni nel 2027 e ha già iniziato un percorso di preparazione. Un allenamento intenso e particolare, visto che Giorgi è attualmente incinta e sta affrontando questa nuova fase della sua vita senza rinunciare al lavoro sul campo. News La divertente reazione... 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - L’allenamento, da incinta, di Camila Giorgi: “Torno al tennis nel 2027”

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