L'incrociatore nucleare Admiral Nakhimov è tornato nel porto di Severodvinsk dopo un'ulteriore fase di prove in mare. La nave, oggetto di un lungo restauro e modernizzazione, è stata reintrodotta nella flotta russa. La fase di test ha coinvolto attività di verifica delle capacità operative e delle apparecchiature aggiornate. La nave, uno dei principali asset della marina, era stata sottoposta a lavori di ammodernamento per diversi anni prima di tornare in servizio.

L'incrociatore da battaglia a propulsione nucleare Admiral Nakhimov della Marina russa, ampiamente modernizzato, è rientrato nel porto di Severodvinsk dopo un'ulteriore fase di prove in mare. Si tratta di elemento importante perché significa che "il gigante dei mari" di Putin è pronto per tornare operativo. Il ritorno al suo porto di origine Il 26 giugno è stato confermato il ritorno dell'Admiral Nakhimov al suo porto di origine, Severomorsk, dopo 29 anni di fermo per lavori di ristrutturazione. La nave si trova ora in fase di completamento delle prove in mare. Il Nakhimov è stato rimesso a galla il 25 luglio 2025, prima di salpare con i propri mezzi per la prima volta in 28 anni nell'agosto 2025, e di iniziare la fase finale delle prove in mare il 1° giugno. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - La super nave Admiral Nakhimov rientra nella flotta russa: cosa sappiamo sul maxi-restauro del "gigante dei mari"

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