La storia di Abderrahim Fakir è più comune di quanto si pensi

Da internazionale.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Gli abitanti del quartiere si radunano a qualsiasi ora davanti al luogo del video in cui due agenti fermano e spingono a terra un uomo, mentre quattro operatori sanitari assistono alla scena. La scena è stata ripresa e condivisa, attirando numerosi spettatori che arrivano come in pellegrinaggio. Nessuna informazione ufficiale sulla causa dell’intervento o sulle identità coinvolte. La zona rimane sotto osservazione, mentre la vicenda suscita attenzione tra i residenti.

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Gli abitanti del quartiere arrivano a qualsiasi ora, come in pellegrinaggio, per vedere il punto in cui è stato girato il video che ha mostrato due agenti che fermavano l’uomo spingendolo a terra, sotto lo sguardo di quattro operatori sanitari. Le immagini hanno sconvolto il quartiere e hanno fatto il giro del mondo, scatenando le reazioni anche del governo marocchino. Gli abitanti portano fiori, sotto a uno striscione bianco che è stato appeso su un parapetto in cui c’è scritto: “Verità e giustizia per Fakir”. Fakir non abitava al Pilastro, ma ci andava spesso a trovare i familiari. La notte prima della sua morte aveva dormito nel quartiere, diventato il simbolo della presenza delle comunità immigrate a Bologna. 🔗 Leggi su Internazionale.it

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