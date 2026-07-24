Una scienziata cinese di 35 anni ha ricevuto un prestigioso premio internazionale in matematica, uno dei più riconosciuti al mondo. In quasi 90 anni, solo altre due donne avevano ottenuto questa medaglia, rendendo il suo riconoscimento un evento raro. La premiazione si è svolta in un contesto di grande attenzione mediatica, confermando l’eccezionalità del risultato ottenuto. La sua vittoria si inserisce in una storia di pochi successi femminili in questa disciplina.

P er quasi novant’anni il nome di una donna è comparso solo due volte nell’albo della Medaglia Fields, il più importante riconoscimento mondiale per la matematica. Ora, finalmente, quel numero cresce: Hong Wang è una dei quattro vincitori dell’edizione 2026 e diventa la terza donna a ricevere il premio. A 35 anni la matematica cinese entra così nella storia di una materia che ha spesso raccontato il proprio talento attraverso figure maschili. Da Marie Curie a Fabiola Gianotti: viaggi alla scoperta delle scienziate X Leggi anche › Scienziata “punk”, studiosa dell’invisibile, Toby Kiers ha vinto il “Nobel verde” grazie ai funghi La terza donna in 90 anni vince la Medaglia Fields. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La scienziata cinese 35enne riceve il prestigioso premio per i suoi studi in matematica. Un premio che, in quasi novant’anni, solo altre due donne avevano ottenuto

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