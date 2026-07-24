La Cina e i Paesi dell’Asean hanno firmato un accordo sulla fornitura di energia e l’integrazione della rete elettrica. L'intesa sostiene il Piano d’azione per la cooperazione energetica 2026-2030 e mira a sviluppare nuove opportunità di collaborazione nell’ambito della strategia cinese di sviluppo globale. La collaborazione si inserisce nel quadro della Belt and Road Initiative, con l’obiettivo di rafforzare la presenza cinese nell’area.

Energia fa rima con Belt and road Initiative. La Cina e i Paesi Asean siglano accordo un su forniture e integrazione rete elettrica: sosterranno l’attuazione del Piano d’azione per la cooperazione energetica 2026-2030 al fine di creare nuove opportunità di cooperazione nell’ambito della strategia complessiva di sviluppo globale cinese. Di fatto aumentano i carichi di lavoro. L’Ue starà al passo? Non stupisce l’accelerazione decisa da Pechino, dal momento che mentre i combattimenti si intensificano in Medio Oriente, anche il Sud-est asiatico ha compreso di dipendere fortemente dalle importazioni di petrolio ed è stato gravemente colpito dalla chiusura dello Stretto di Hormuz. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - La rete di Xi. Energia e infrastrutture per rafforzare la presenza cinese nell’Asean

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Energia, bollette verso il ribasso: lindustria osserva con attenzione le mosse dellEuropa

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