La puntata del 24 luglio #DriveUp
Il 24 luglio è andata in onda una puntata di #DriveUp, il magazine di motori che si occupa di supercar e auto di lusso. La trasmissione ha trattato i modelli più recenti e ha fornito anticipazioni sulle novità del settore automobilistico. La puntata si è concentrata su approfondimenti relativi a veicoli di alta gamma e alle ultime tendenze nel mondo delle auto di lusso.
Magazine di motori che ci guida tra supercar e auto da sogno, approfondimenti sui modelli più recenti e anticipazioni sulle novità più interessanti. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
La Zanzara del 15 maggio 2026 - video podcast
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