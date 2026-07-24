La puntata del 24 luglio #DriveUp

Da sportmediaset.mediaset.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 24 luglio è andata in onda una puntata di #DriveUp, il magazine di motori che si occupa di supercar e auto di lusso. La trasmissione ha trattato i modelli più recenti e ha fornito anticipazioni sulle novità del settore automobilistico. La puntata si è concentrata su approfondimenti relativi a veicoli di alta gamma e alle ultime tendenze nel mondo delle auto di lusso.

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